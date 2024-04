TecDAX-Handel aktuell: TecDAX legt letztendlich zu

Am Donnerstag schloss der TecDAX nahezu unverändert (plus 0,13 Prozent) bei 3 410,77 Punkten. Die TecDAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 524,089 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,001 Prozent auf 3 406,33 Punkte an der Kurstafel, nach 3 406,30 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des TecDAX lag heute bei 3 392,22 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 3 415,31 Punkten erreichte.

TecDAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verzeichnet der TecDAX bislang ein Minus von 1,27 Prozent. Der TecDAX lag noch vor einem Monat, am 04.03.2024, bei 3 439,56 Punkten. Vor drei Monaten, am 04.01.2024, wies der TecDAX einen Stand von 3 228,75 Punkten auf. Der TecDAX stand vor einem Jahr, am 04.04.2023, bei 3 290,81 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 gewann der Index bereits um 2,59 Prozent. Das TecDAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 3 490,44 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 3 187,26 Zählern.

TecDAX-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Aktien im TecDAX sind derzeit CompuGroup Medical SE (+ 8,70 Prozent auf 30,48 EUR), SMA Solar (+ 4,60 Prozent auf 51,65 EUR), CANCOM SE (+ 3,58 Prozent auf 30,64 EUR), Bechtle (+ 2,12 Prozent auf 49,12 EUR) und Energiekontor (+ 1,66 Prozent auf 67,50 EUR). Am anderen Ende der TecDAX-Liste stehen derweil Carl Zeiss Meditec (-1,61 Prozent auf 109,70 EUR), AIXTRON SE (-1,61 Prozent auf 23,25 EUR), QIAGEN (-1,30 Prozent auf 38,22 EUR), HENSOLDT (-0,64 Prozent auf 43,60 EUR) und TeamViewer (-0,63 Prozent auf 13,45 EUR) unter Druck.

Welche Aktien im TecDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. 5 822 088 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie hat im TecDAX mit 206,669 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der TecDAX-Titel

Die United Internet-Aktie hat 2024 laut FactSet-Schätzung mit 11,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten inne. Mit 7,05 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at