TecDAX-Handel aktuell: TecDAX zum Start mit Abgaben

Der TecDAX setzt am Freitag nach Vortagesgewinnen zur Korrektur an.

Der TecDAX fällt im XETRA-Handel um 09:11 Uhr um 0,13 Prozent auf 2 830,59 Punkte zurück. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 422,852 Mrd. Euro wert. Zuvor eröffnete der Index bei 2 833,64 Zählern und damit 0,024 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (2 834,32 Punkte).

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 2 829,22 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 2 839,99 Punkten.

TecDAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht fiel der TecDAX bereits um 0,423 Prozent zurück. Der TecDAX erreichte vor einem Monat, am 27.09.2023, einen Stand von 2 964,92 Punkten. Der TecDAX erreichte vor drei Monaten, am 27.07.2023, den Stand von 3 317,10 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 27.10.2022, erreichte der TecDAX einen Stand von 2 845,92 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2023 sank der Index bereits um 2,61 Prozent. Das TecDAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 3 350,46 Punkten. Bei 2 796,61 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im TecDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im TecDAX zählen derzeit CANCOM SE (+ 2,43 Prozent auf 22,80 EUR), Nagarro SE (+ 1,69 Prozent auf 69,30 EUR), MorphoSys (+ 1,08) Prozent auf 29,03 EUR), Nemetschek SE (+ 0,91 Prozent auf 68,56 EUR) und PNE (+ 0,67 Prozent auf 12,08 EUR). Unter den schwächsten TecDAX-Aktien befinden sich hingegen ADTRAN (-2,50 Prozent auf 6,63 USD), HENSOLDT (-1,78 Prozent auf 27,62 EUR), SMA Solar (-1,64 Prozent auf 57,10 EUR), AIXTRON SE (-1,34 Prozent auf 27,92 EUR) und EVOTEC SE (-1,16 Prozent auf 16,59 EUR).

TecDAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 210 187 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 146,212 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die United Internet-Aktie. Hier soll ein KGV von 9,64 zu Buche schlagen. Die Telefonica Deutschland-Aktie verzeichnet 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,51 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at