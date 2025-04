TecDAX-Papier ATOSS Software-Aktie: So viel hätte eine Investition in ATOSS Software von vor 3 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in ATOSS Software eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 21.04.2022 wurden ATOSS Software-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 82,20 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in die ATOSS Software-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 12,165 ATOSS Software-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 17.04.2025 gerechnet (132,80 EUR), wäre die Investition nun 1 615,57 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 61,56 Prozent erhöht.

Der Marktwert von ATOSS Software betrug jüngst 2,11 Mrd. Euro. Die ATOSS Software-Aktie wurde am 21.03.2000 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Der erste festgestellte Kurs eines ATOSS Software-Anteils lag damals bei 31,50 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

