TecDAX-Papier EVOTEC SE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem EVOTEC SE-Investment von vor einem Jahr verloren

Wer vor Jahren in EVOTEC SE eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Vor 1 Jahr wurde das EVOTEC SE-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 22,68 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die EVOTEC SE-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 44,092 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 274,91 EUR, da sich der Wert eines EVOTEC SE-Papiers am 16.09.2024 auf 6,24 EUR belief. Mit einer Performance von -72,51 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von EVOTEC SE belief sich zuletzt auf 1,12 Mrd. Euro. Am 10.11.1999 fand der erste Handelstag des EVOTEC SE-Papiers an der Börse XETRA statt. Zum Börsendebüt der EVOTEC SE-Aktie wurde der Erstkurs mit 12,00 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

