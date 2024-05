TecDAX-Papier freenet-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich freenet-Aktionäre freuen

Wie im Rahmen der Hauptversammlung von TecDAX-Papier freenet am 08.05.2024 beschlossen wurde, beträgt die Dividende für das Jahr 2023 1,77 EUR. Das ist mehr als im Vorjahr, als die Dividende noch bei 1,68 EUR angesetzt wurde. Die Gesamtausschüttung von freenet beträgt 199,70 Mio. EUR. Die Gesamtausschüttung kletterte damit im Vorjahresvergleich um 7,03 Prozent.

freenet- Ausschüttungsrendite im Fokus

Schlussendlich notierte das freenet-Wertpapier am Tag der Hauptversammlung via XETRA bei 25,34 EUR. Am 09.05.2024 wird das freenet-Papier Ex-Dividende gehandelt. Am Ex-Dividende-Tag kann es bei der freenet-Aktie optisch zu teils deutlichen Einbußen kommen. Die Auszahlung der Aktionärsvergütung an die freenet-Anleger erfolgt kurze Zeit später. Für das Jahr 2023 weist das freenet-Papier eine Dividendenrendite von 6,99 Prozent auf. Somit hat sich die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr verringert, damals betrug sie noch 8,23 Prozent.

Vergleich von realer Rendite und Aktienkursentwicklung

Innerhalb von 1 Jahr hat der Kurs von freenet via XETRA 3,72 Prozent verloren. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat mit 22,83 Prozent mehr zugenommen als der Aktienkurs.

Dividendenauszahlungen im Peergroup-Vergleich

Verglichen mit der Peergroup (Deutsche Telekom, United Internet, 1&1) schneidet freenet 2023 als Spitzen-Dividenden-Aktie ab. Auch was die Dividendenrendite angeht, schlägt das freenet-Papier die Konkurrenz. Die zweitbeste Dividenden-Aktie in der Peergroup ist Deutsche Telekom mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,77 EUR und einer Dividendenrendite von 3,54 Prozent.

Dividendenvorhersage von freenet

Für das Jahr 2024 erwarten FactSet-Experten eine Erhöhung der Dividende auf 1,84 EUR. Die Dividendenrendite würde demzufolge laut FactSet-Schätzungen auf 7,24 Prozent anziehen.

Kerndaten von Dividenden-Aktie freenet

freenet ist ein TecDAX-Unternehmen mit einem Börsenwert von aktuell 3,044 Mrd. EUR. Das KGV von freenet beträgt aktuell 19,49. Der Umsatz von freenet belief sich in 2023 auf 2,627 Mrd. EUR. Das EPS summierte sich derweil auf 1,30 EUR.

Redaktion finanzen.at