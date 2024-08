TecDAX-Papier Kontron-Aktie: So viel Verlust hätte eine Kontron-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr fand via Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit dem Kontron-Papier statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 20,02 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die Kontron-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 4,995 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Kontron-Aktien wären am 26.08.2024 83,02 EUR wert, da der Schlussstand 16,62 EUR betrug. Das entspricht einem Minus von 16,98 Prozent.

Der Kontron-Wert an der Börse wurde auf 1,08 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at