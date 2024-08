TecDAX-Papier Nordex-Aktie: So viel hätte eine Investition in Nordex von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in Nordex-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Nordex-Aktie via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 11,21 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die Nordex-Aktie investiert hätte, hätte er nun 89,246 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 23.08.2024 auf 13,84 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 235,16 EUR wert. Die Steigerung von 1 000 EUR zu 1 235,16 EUR entspricht einer Performance von +23,52 Prozent.

Der Börsenwert von Nordex belief sich jüngst auf 3,27 Mrd. Euro. Das Börsendebüt der Nordex-Papiere fand am 02.04.2001 an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs der Nordex-Aktie lag beim Börsengang bei 9,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at