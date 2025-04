FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Nordex von 19 auf 20 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Seine Prognosen für die Quartalszahlen des Windturbinenherstellers am 25. April lägen bei den Aufträgen leicht über den Konsensschätzungen und bei Umsatz sowie operativem Ergebnis (Ebitda) knapp darunter, schrieb Analyst John Kim in einem am Freitag vorliegenden Ausblick. Positiv für 2025 seien die im Branchenvergleich geringere Abhängigkeit vom US-Markt und das fehlende Engagement im Bereich Offshore-Windanlagen. Kim hob seine Auftrags-, Umsatz- und Margenannahmen für das laufende Jahr ein wenig an./gl/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.04.2025 / 07:56 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.