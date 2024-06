TecDAX-Papier United Internet-Aktie: So viel hätte eine Investition in United Internet von vor 10 Jahren gekostet

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die United Internet-Aktie gebracht.

Vor 10 Jahren wurden United Internet-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 34,30 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 291,588 United Internet-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 6 362,44 EUR, da sich der Wert einer United Internet-Aktie am 31.05.2024 auf 21,82 EUR belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 36,38 Prozent verringert.

Alle United Internet-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 3,77 Mrd. Euro. Die United Internet-Aktie wurde am 23.03.1998 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Der erste festgestellte Kurs des United Internet-Papiers lag damals bei 12,27 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at