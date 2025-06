TecDAX-Papier United Internet-Aktie: So viel hätten Anleger an einem United Internet-Investment von vor 10 Jahren verloren

Heute vor 10 Jahren wurde das United Internet-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 42,25 EUR. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die United Internet-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 236,714 United Internet-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 30.05.2025 auf 22,94 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 5 430,23 EUR wert. Damit wäre die Investition um 45,70 Prozent gesunken.

Insgesamt war United Internet zuletzt 3,96 Mrd. Euro wert. Am 23.03.1998 wurden United Internet-Anteile zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Zum Börsendebüt des United Internet-Papiers wurde der Erstkurs mit 12,27 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at