ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für United Internet von 25,80 auf 28,90 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. UBS-Experte Polo Tang passte sein Kursziel an den gestiegenen Marktwert von Ionos an. Die Mehrheitsbeteiligung am Webhoster decke alleine inzwischen fast den gesamten Marktwert von United Internet ab. Hilfreich für eine Neubewertung ist seiner Meinung nach das jüngste Erwerbsangebot für Aktien der Tochter 1&1, deren Anteil man auf 90 Prozent hochschrauben will. Das dürfte laut Tang beiden Aktien helfen./rob/ag/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.06.2025 / 10:30 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.06.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



