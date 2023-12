TecDAX-Papier United Internet-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in United Internet von vor 5 Jahren verloren

Am 11.12.2018 wurden United Internet-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendeten die United Internet-Anteile bei 38,09 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 262,536 United Internet-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 5 124,70 EUR, da sich der Wert einer United Internet-Aktie am 08.12.2023 auf 19,52 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 48,75 Prozent vermindert.

United Internet wurde am Markt mit 3,37 Mrd. Euro bewertet. Am 23.03.1998 fand der erste Handelstag der United Internet-Aktie an der Börse XETRA statt. Das United Internet-Papier verzeichnete damals einen Erstkurs von 12,27 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

