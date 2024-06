TecDAX-Titel Eckert Ziegler-Aktie: Eckert Ziegler senkt Dividende

Bei der Hauptversammlung von TecDAX-Titel Eckert Ziegler am 26.06.2024 wurde für das Jahr 2023 die Auszahlung einer Dividende in Höhe von 0,05 EUR vereinbart. So sank die Eckert Ziegler-Dividende im Vergleich zum Vorjahr um 90,00 Prozent. 10,41 Mio. EUR werden somit insgesamt an Aktionäre ausgeschüttet. Damit wurde die Eckert Ziegler-Gesamtvergütung im Vorjahresvergleich um 0,289 Prozent aufgebessert.

Eckert Ziegler- Dividendenrendite im Blick

Am Tag der Hauptversammlung ging der Eckert Ziegler-Anteilsschein via XETRA bei einem Wert von 47,36 EUR aus dem Geschäft. Der Eckert Ziegler-Titel wird am heutigen Donnerstag Ex-Dividende gehandelt. Am Ex-Dividende-Tag kann es bei dem Eckert Ziegler-Wertpapier optisch zu teils deutlichen Einbußen kommen. Kurze Zeit später erfolgt die Dividendenauszahlung an die Investoren. Für das Jahr 2023 weist das Eckert Ziegler-Papier eine Dividendenrendite von 0,12 Prozent auf. Somit hat sich die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr abgeschwächt, damals betrug sie noch 1,08 Prozent.

Vergleich von Kursentwicklung und tatsächlicher Rendite

Im Zeitraum von 3 Jahren hat sich der Aktienkurs von Eckert Ziegler via XETRA 51,65 Prozent nach unten entwickelt. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat gemessen an einer Performance von -49,88 Prozent noch immer stärker zugenommen als der Eckert Ziegler-Kurs.

Aktionärsvergütungen in der Peergroup

Verglichen mit der Peergroup (Drägerwerk, Fresenius Medical Care (FMC) St, Fresenius SE) zeigt sich Eckert Ziegler im Jahr 2023 im Nachteil. Bei der Dividendenrendite unterliegt die Dividenden-Aktie im Branchenvergleich genauso wie bei der Dividendenzahlung. Die beste Dividenden-Aktie in der Peergroup ist Drägerwerk mit einer Dividendenzahlung in Höhe von 1,80 EUR und einer Dividendenrendite von 1,80 Prozent.

Dividendenaussichten von Dividenden-Aktie Eckert Ziegler

Für 2024 gehen Analysten von FactSet von einer Erhöhung der Dividende auf 0,50 EUR aus. Für die Dividendenrendite würde dies laut FactSet-Schätzungen eine Zunahme auf 1,05 Prozent bedeuten.

Fundamentaldaten der Eckert Ziegler-Aktie

Die Marktkapitalisierung des TecDAX-Unternehmens Eckert Ziegler beläuft sich aktuell auf 1,019 Mrd. EUR. Eckert Ziegler besitzt aktuell ein KGV von 32,68. Der Umsatz von Eckert Ziegler belief sich in 2023 auf 246,090 Mio. EUR. Das EPS summierte sich derweil auf 1,26 EUR.

Redaktion finanzen.at