TecDAX-Titel Eckert Ziegler-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Eckert Ziegler von vor 5 Jahren abgeworfen

Am 20.08.2019 wurde das Eckert Ziegler-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war die Eckert Ziegler-Aktie an diesem Tag 38,75 EUR wert. Wenn man vor 5 Jahren 10 000 EUR in die Eckert Ziegler-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 258,065 Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 19.08.2024 11 143,23 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 43,18 EUR belief. Das entspricht einem Plus von 11,43 Prozent.

Am Markt war Eckert Ziegler jüngst 906,78 Mio. Euro wert. Am 25.05.1999 fand der erste Handelstag des Eckert Ziegler-Papiers an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs des Eckert Ziegler-Anteils belief sich damals auf 23,51 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

