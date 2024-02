TecDAX-Titel freenet-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in freenet von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren freenet-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

freenet-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete die freenet-Aktie bei 22,76 EUR. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 EUR in die freenet-Aktie investierten, hätten nun 43,937 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 043,06 EUR, da sich der Wert eines freenet-Anteils am 08.02.2024 auf 23,74 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 4,31 Prozent gesteigert.

Zuletzt verbuchte freenet einen Börsenwert von 2,63 Mrd. Euro. freenet-Papiere wurden am 03.12.1999 zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Damals wurde der erste Kurs eines freenet-Anteils bei 68,00 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at