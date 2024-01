TecDAX-Titel freenet-Aktie: So viel Gewinn hätte eine freenet-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren in freenet eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 10 Jahren wurden freenet-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das freenet-Papier bei 22,02 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in das freenet-Papier investiert hätte, hätte er nun 454,236 Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 11 701,11 EUR, da sich der Wert einer freenet-Aktie am 04.01.2024 auf 25,76 EUR belief. Damit wäre die Investition 17,01 Prozent mehr wert.

Der Börsenwert von freenet belief sich zuletzt auf 2,82 Mrd. Euro. Am 03.12.1999 wagte die freenet-Aktie an der Börse XETRA den Sprung aufs Parkett. Den ersten Handelstag begann das freenet-Papier bei 68,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at