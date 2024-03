TecDAX-Titel MorphoSys-Aktie: So viel hätte eine Investition in MorphoSys von vor 10 Jahren gekostet

Vor Jahren in MorphoSys-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit der MorphoSys-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete das MorphoSys-Papier bei 71,78 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 13,931 MorphoSys-Aktien. Die gehaltenen MorphoSys-Anteile wären am 18.03.2024 925,05 EUR wert, da der Schlussstand 66,40 EUR betrug. Damit hätte sich der Wert des Investments um 7,50 Prozent verringert.

Die Marktkapitalisierung von MorphoSys bezifferte sich zuletzt auf 2,50 Mrd. Euro. Das MorphoSys-Papier wurde am 09.03.1999 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Ihren ersten Handelstag begann die MorphoSys-Aktie bei 31,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at