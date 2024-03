TecDAX-Titel Nagarro SE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Nagarro SE von vor einem Jahr verloren

Wer vor Jahren in Nagarro SE-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Nagarro SE-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende standen Nagarro SE-Anteile an diesem Tag bei 102,40 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 97,656 Nagarro SE-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 06.03.2024 auf 82,10 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 8 017,58 EUR wert. Damit hätte sich die Investition um 19,82 Prozent vermindert.

Nagarro SE wurde am Markt mit 1,07 Mrd. Euro bewertet. Das Nagarro SE-Papier wurde am 16.12.2020 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Damals wurde der erste Kurs eines Nagarro SE-Anteils bei 69,00 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at