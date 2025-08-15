Nagarro Aktie
|52,10EUR
|1,55EUR
|3,07%
WKN DE: A3H220 / ISIN: DE000A3H2200
Nagarro SE Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Nagarro nach Zahlen für das erste Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Angesichts des aktuellen Konjunkturumfeldes habe der IT-Konzern eine solide Umsatzentwicklung verzeichnet, schrieb Andreas Wolf in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Experte sieht seine Gesamtjahreserwartungen untermauert./rob/mis/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2025 / 13:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nagarro SE Buy
|
Unternehmen:
Nagarro SE
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
90,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
51,40 €
|
Abst. Kursziel*:
75,10%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
52,10 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
72,74%
|
Analyst Name::
Andreas Wolf
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Nagarro SEmehr Nachrichten
|
09:29
|Zuversicht in Frankfurt: TecDAX zeigt sich zum Start des Freitagshandels fester (finanzen.at)
|
09:29
|SDAX-Handel aktuell: SDAX zum Handelsstart mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
14.08.25
|TecDAX-Handel aktuell: TecDAX letztendlich im Aufwind (finanzen.at)
|
14.08.25
|Freundlicher Handel: SDAX legt letztendlich zu (finanzen.at)
|
14.08.25
|Optimismus in Frankfurt: TecDAX liegt nachmittags im Plus (finanzen.at)
|
14.08.25
|TecDAX-Handel aktuell: TecDAX mittags im Plus (finanzen.at)
|
14.08.25
|Zuversicht in Frankfurt: SDAX liegt mittags im Plus (finanzen.at)
|
14.08.25