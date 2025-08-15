Nagarro Aktie

52,10EUR 1,55EUR 3,07%
Nagarro

WKN DE: A3H220 / ISIN: DE000A3H2200

15.08.2025 10:18:59

Nagarro SE Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Nagarro nach Zahlen für das erste Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Angesichts des aktuellen Konjunkturumfeldes habe der IT-Konzern eine solide Umsatzentwicklung verzeichnet, schrieb Andreas Wolf in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Experte sieht seine Gesamtjahreserwartungen untermauert./rob/mis/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2025 / 13:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Nagarro SE Buy
Unternehmen:
Nagarro SE 		Analyst:
Warburg Research 		Kursziel:
90,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
51,40 € 		Abst. Kursziel*:
75,10%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
52,10 € 		Abst. Kursziel aktuell:
72,74%
Analyst Name::
Andreas Wolf 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

