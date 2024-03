TecDAX-Titel Nagarro SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Nagarro SE von vor 3 Jahren eingebracht

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Nagarro SE-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurde die Nagarro SE-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Nagarro SE-Aktie letztlich bei 86,40 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 1,157 Nagarro SE-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 88,37 EUR, da sich der Wert eines Nagarro SE-Anteils am 13.03.2024 auf 76,35 EUR belief. Damit hätte sich die Investition um 11,63 Prozent vermindert.

Am Markt war Nagarro SE jüngst 1,02 Mrd. Euro wert. Das Nagarro SE-Papier wurde am 16.12.2020 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Zum Börsendebüt der Nagarro SE-Aktie wurde der Erstkurs mit 69,00 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at