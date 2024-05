TecDAX-Titel United Internet-Aktie: So viel Gewinn hätte eine United Internet-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Wer vor Jahren in United Internet-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurde das United Internet-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 14,55 EUR. Bei einem 10 000-EUR-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 687,285 United Internet-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 15 711,34 EUR, da sich der Wert eines United Internet-Anteils am 10.05.2024 auf 22,86 EUR belief. Das entspricht einem Zuwachs um 57,11 Prozent.

United Internet markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 3,95 Mrd. Euro. Die United Internet-Aktie wurde am 23.03.1998 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Der erste festgestellte Kurs der United Internet-Aktie lag damals bei 12,27 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at