TecDAX-Wert Eckert Ziegler-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Eckert Ziegler-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Eckert Ziegler-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Am 04.02.2020 wurde das Eckert Ziegler-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete das Eckert Ziegler-Papier bei 39,41 EUR. Bei einem Eckert Ziegler-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 25,372 Eckert Ziegler-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 389,12 EUR, da sich der Wert eines Eckert Ziegler-Papiers am 03.02.2025 auf 54,75 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 38,91 Prozent vermehrt.

Am Markt war Eckert Ziegler jüngst 1,14 Mrd. Euro wert. Eckert Ziegler-Anteile wurde am 25.05.1999 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Den ersten Handelstag begann das Eckert Ziegler-Papier bei 23,51 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at