TecDAX-Wert Energiekontor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Energiekontor von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Energiekontor-Papier an der Börse XETRA ausgeführt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 17,15 EUR. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Energiekontor-Aktie investiert, befänden sich nun 58,309 Energiekontor-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Energiekontor-Papiers auf 55,30 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 3 224,49 EUR wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 222,45 Prozent gesteigert.

Energiekontor wurde am Markt mit 764,99 Mio. Euro bewertet. Das Energiekontor-Papier wurde am 25.05.2000 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Der Erstkurs der Energiekontor-Aktie belief sich damals auf 9,25 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at