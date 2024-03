TecDAX-Wert freenet-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in freenet von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die freenet-Aktie Anlegern gebracht.

Am 15.03.2021 wurden freenet-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete die freenet-Aktie bei 20,23 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 4,943 freenet-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen freenet-Aktien wären am 14.03.2024 123,38 EUR wert, da der Schlussstand 24,96 EUR betrug. Damit hatte sich der Wert der Investition um 23,38 Prozent erhöht.

freenet wurde am Markt mit 2,77 Mrd. Euro bewertet. Am 03.12.1999 wurden freenet-Anteile zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Damals wurde der erste Kurs der freenet-Aktie bei 68,00 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at