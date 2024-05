TecDAX-Wert MorphoSys-Aktie: So viel Gewinn hätte ein MorphoSys-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die MorphoSys-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades MorphoSys-Anteilen via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand das MorphoSys-Papier letztlich bei 22,86 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 43,745 MorphoSys-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 20.05.2024 gerechnet (68,10 EUR), wäre das Investment nun 2 979,00 EUR wert. Damit beträgt die Performance des Investments +197,90 Prozent.

MorphoSys markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 2,61 Mrd. Euro. Am 09.03.1999 wagte die MorphoSys-Aktie an der Börse XETRA den Sprung aufs Parkett. Damals wurde der erste Kurs der MorphoSys-Aktie bei 31,00 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at