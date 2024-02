TecDAX-Wert MorphoSys-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in MorphoSys von vor 3 Jahren angefallen

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die MorphoSys-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurden MorphoSys-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 96,42 EUR wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 10,371 MorphoSys-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 595,31 EUR, da sich der Wert einer MorphoSys-Aktie am 05.02.2024 auf 57,40 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 40,47 Prozent eingebüßt.

Alle MorphoSys-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1,58 Mrd. Euro. Am 09.03.1999 wagte die MorphoSys-Aktie an der Börse XETRA den Sprung aufs Parkett. Den ersten Handelstag begann der MorphoSys-Anteilsschein bei 31,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at