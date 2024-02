TecDAX-Wert Nagarro SE-Aktie: So viel hätte eine Investition in Nagarro SE von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Nagarro SE-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Nagarro SE-Papier an der Börse XETRA ausgeführt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 85,80 EUR. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Nagarro SE-Aktie investiert, befänden sich nun 116,550 Nagarro SE-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 14.02.2024 10 256,41 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 88,00 EUR belief. Das entspricht einem Zuwachs um 2,56 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Nagarro SE bezifferte sich zuletzt auf 1,17 Mrd. Euro. Das Nagarro SE-Papier wurde am 16.12.2020 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Nagarro SE-Papiers auf 69,00 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at