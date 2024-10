TecDAX-Wert PNE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in PNE von vor 5 Jahren verdient

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die PNE-Aktie gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurde die PNE-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 3,73 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in das PNE-Papier investiert hätte, befänden sich nun 2 680,965 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der PNE-Aktie auf 12,10 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 32 439,68 EUR wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 224,40 Prozent angewachsen.

PNE war somit zuletzt am Markt 900,86 Mio. Euro wert. Die Erstnotiz des PNE-Anteils fand am 15.12.1998 an der Börse XETRA statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines PNE-Anteils auf 10,65 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at