TecDAX-Wert United Internet-Aktie: So viel Verlust hätte ein United Internet-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Das United Internet-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 33,10 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 30,211 United Internet-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 630,82 EUR, da sich der Wert eines United Internet-Anteils am 01.12.2023 auf 20,88 EUR belief. Mit einer Performance von -36,92 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Alle United Internet-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 3,61 Mrd. Euro. Die United Internet-Aktie wurde am 23.03.1998 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines United Internet-Anteils auf 12,27 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

