The Market Aktie
WKN DE: A3E16Q / ISIN: AU0000306037
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28.07.2026 16:59:00
Tech fund manager says the market is misreading Alphabet’s second-quarter earnings
Investors should focus more on earnings growth and less on capital expenditures, says Catalyst Funds’ chief investment officer.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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