SK hynix Aktie
WKN: 907210 / ISIN: KR7000660001
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29.07.2026 02:33:58
Tech rout roils markets after SK Hynix profits disappoint
Second-largest memory-chip maker says it won multiyear contracts with about 10 customersWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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