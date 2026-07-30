TechnipFMC Aktie
WKN DE: A2DJQK / ISIN: GB00BDSFG982
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30.07.2026 12:55:56
TechnipFMC Plc Announces Rise In Q2 Profit
(RTTNews) - TechnipFMC plc (FTI) reported a profit for its second quarter that Increases, from last year
The company's earnings totaled $362.7 million, or $0.90 per share. This compares with $269.5 million, or $0.64 per share, last year.
Excluding items, TechnipFMC plc reported adjusted earnings of $367.1 million or $0.91 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 10.9% to $2.763 billion from $2.492 billion last year.
TechnipFMC plc earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $362.7 Mln. vs. $269.5 Mln. last year. -EPS: $0.90 vs. $0.64 last year. -Revenue: $2.763 Bln vs. $2.492 Bln last year.
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