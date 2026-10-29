TechnipFMC Aktie
WKN DE: A2DJQK / ISIN: GB00BDSFG982
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29.10.2026 12:01:30
TechnipFMC Plc Profit Rises In Q3
(RTTNews) - TechnipFMC plc (FTI) announced earnings for its third quarter that Increases, from last year
The company's bottom line came in at $418.4 million, or $1.05 per share. This compares with $309.7 million, or $0.75 per share, last year.
Excluding items, TechnipFMC plc reported adjusted earnings of $418.8 million or $1.05 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 9.4% to $2.896 billion from $2.647 billion last year.
TechnipFMC plc earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $418.4 Mln. vs. $309.7 Mln. last year. -EPS: $1.05 vs. $0.75 last year. -Revenue: $2.896 Bln vs. $2.647 Bln last year.
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