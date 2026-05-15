|
15.05.2026 06:31:29
Techno Smart präsentierte Quartalsergebnisse
Techno Smart hat am 13.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 6,51 JPY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 71,89 JPY erwirtschaftet worden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Techno Smart in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 38,53 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 4,60 Milliarden JPY im Vergleich zu 7,48 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.
Techno Smart hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 156,30 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 204,66 JPY je Aktie gewesen.
Beim Umsatz kam es im Gesamtjahr zu einer Abschwächung von 3,90 Prozent auf 20,74 Milliarden JPY. Im Vorjahr hatte Techno Smart 21,58 Milliarden JPY umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerEnttäuschung nach Trump-Xi-Gipfel: ATX geht deutlich schwächer ins Wochenende -- DAX schließt unter 24.000-Punkte-Marke -- Wall Street schwach -- Asiens Börsen letztlich tiefer
Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex zeigten sich vor dem Wochenende mit sehr negativer Tendenz. An der Wall Street ging es am Freitag nach unten. An den Börsen in Asien wurden am Freitag Verluste eingefahren.