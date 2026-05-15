Techno Smart präsentierte Quartalsergebnisse

Techno Smart hat am 13.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 6,51 JPY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 71,89 JPY erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Techno Smart in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 38,53 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 4,60 Milliarden JPY im Vergleich zu 7,48 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Techno Smart hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 156,30 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 204,66 JPY je Aktie gewesen.

Beim Umsatz kam es im Gesamtjahr zu einer Abschwächung von 3,90 Prozent auf 20,74 Milliarden JPY. Im Vorjahr hatte Techno Smart 21,58 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at