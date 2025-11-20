technotrans SE präsentierte Quartalsergebnisse

technotrans SE hat am 18.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,40 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,320 EUR erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite hat technotrans SE im vergangenen Quartal 63,0 Millionen EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,57 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte technotrans SE 60,2 Millionen EUR umsetzen können.

