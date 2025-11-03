|
TECNOS DATA SCIENCE ENGINEERING hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
TECNOS DATA SCIENCE ENGINEERING hat sich am 31.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.
TECNOS DATA SCIENCE ENGINEERING hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 13,88 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 14,30 JPY je Aktie gewesen.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 745,2 Millionen JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 14,69 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte TECNOS DATA SCIENCE ENGINEERING einen Umsatz von 649,8 Millionen JPY eingefahren.
