Tecogen legte Quartalsergebnis vor

Tecogen hat am 12.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Tecogen hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,07 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,060 USD je Aktie gewesen.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 21,12 Prozent auf 5,8 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 7,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at