Tekfen präsentierte Quartalsergebnisse

Tekfen äußerte sich am 14.09.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS belief sich auf 2,66 TRY gegenüber -4,560 TRY je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite standen 12,57 Milliarden TRY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 11,63 Milliarden TRY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at