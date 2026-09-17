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17.09.2026 06:31:29
Tekfen präsentierte Quartalsergebnisse
Tekfen äußerte sich am 14.09.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
Das EPS belief sich auf 2,66 TRY gegenüber -4,560 TRY je Aktie im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite standen 12,57 Milliarden TRY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 11,63 Milliarden TRY umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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