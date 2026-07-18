Telecom Aktie
WKN: 882336 / ISIN: NZTELE0001S4
|
18.07.2026 16:48:24
Telecom Italia backs Poste Italiane takeover bid
Cash and paper offer would give state-controlled postal service full control of telecoms groupWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!