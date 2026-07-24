Teledyne Technologies: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Teledyne Technologies lud am 22.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 5,37 USD. Im Vorjahresviertel hatte Teledyne Technologies 4,43 USD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz lag bei 1,66 Milliarden USD – das entspricht einem Zuwachs von 9,82 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,51 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at