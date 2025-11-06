Teleflex Aktie

WKN: 855853 / ISIN: US8793691069

06.11.2025 19:33:43

Teleflex Shares Drop 12% After Posting Q3 Loss

(RTTNews) - Teleflex Inc. (TFX) shares fell 12.2 percent to $109.57 on Thursday after the company reported a steep third-quarter loss driven by charges from a profit a year ago.

In contrast to last year, when it reported a profit of $111 million, or $2.36 per share, the company reported a net loss of $408.89 million, or $9.24 per share. While adjusted revenue rose 16.8 percent to $892.9 million, net revenues climbed from $764.38 million to $913.02 million.

Teleflex narrowed its adjusted EPS forecast to $14.00-$14.20 and reduced some of its 2025 revenue outlook.

In contrast to its previous close of $124.75, the stock opened at $120.14 and fluctuated between $102.63 and $120.09 before closing at $109.57. At 1.55 million shares, the volume was significantly higher than the average of 558,000.

Over the previous 52 weeks, Teleflex shares have fluctuated between $102.63 and $203.33.

