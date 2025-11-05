Ausblick: Teleflex stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Teleflex präsentiert in der am 06.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

12 Analysten schätzen im Schnitt, dass Teleflex im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,38 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 2,36 USD je Aktie gewesen.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 11 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 16,79 Prozent auf 892,8 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 764,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 12 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 14,05 USD aus. Im Vorjahr waren 1,48 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 12 Analysten im Durchschnitt 3,33 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 3,05 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at