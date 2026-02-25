Telefonica Brasil präsentierte Quartalsergebnisse

Telefonica Brasil präsentierte am 23.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 0,59 BRL beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,540 BRL je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 15,61 Milliarden BRL vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 14,58 Milliarden BRL in den Büchern standen.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 1,91 BRL. Im Vorjahr waren 1,69 BRL je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 6,71 Prozent auf 59,60 Milliarden BRL. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 55,85 Milliarden BRL erwirtschaftet worden.

