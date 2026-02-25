25.02.2026 06:31:29

Telefonica Brasil präsentierte Quartalsergebnisse

Telefonica Brasil hat am 23.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Telefonica Brasil hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,22 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,180 USD je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,89 Milliarden USD – ein Plus von 15,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Telefonica Brasil 2,50 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,680 USD, nach 0,630 USD im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 2,97 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 10,67 Milliarden USD, während im Vorjahr 10,36 Milliarden USD ausgewiesen worden waren.

