Telephone And Data Systems Aktie

Telephone And Data Systems ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1JS1Q / ISIN: US8794338298

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
06.11.2026 14:20:34

Telephone And Data Systems Q3 Net Income From Cont. Ops. Declines

(RTTNews) - Telephone and Data Systems, Inc. (TDS) reported third quarter net income attributable to common shareholders of $28.554 million, compared with a net loss of $99.056 million, last year. Diluted earnings per share was $0.25 versus a loss of $0.84. Net income from continuing operations attributable to shareholders totaled $46.889 million, down 19% from $57.545 million in the third quarter of 2025. Diluted earnings per share from continuing operations declined to $0.26 from $0.33.

Third quarter total operating revenues decreased 1% to $306.694 million from $308.521 million a year ago. TDS Telecom reported revenues of $247.265 million, down 3% compared with $255.111 million in the third quarter of 2025.

Also, TDS Board approved incremental $250 million share repurchase authorization.

In pre-market trading on NYSE, Telephone and Data Systems shares are down 1.41 percent to $31.90.

For more earnings news, earnings calendar, and earnings for stocks, visit rttnews.com.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Telephone And Data Systems Inc

mehr Nachrichten

Analysen zu Telephone And Data Systems Inc

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Telephone And Data Systems Inc 32,87 1,58% Telephone And Data Systems Inc

Letzte Top-Ranking Nachrichten

07.11.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.11.26 KW 45: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.11.26 KW 45: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
02.11.26 Bitcoin, Ether & Co. im Oktober 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.11.26 Oktober 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Börse aktuell - Live Ticker

Baisse im Technologiesektor: ATX und DAX gehen deutlich schwächer ins Wochenende -- Wall Street letztlich uneins -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt tendierte im Freitagshandel abwärts, während der deutsche Leitindex kräftig nachgab. Die US-Börsen tendierten am Freitag uneinheitlich. An den Börsen in Asien herrscht am Freitag Ausverkaufsstimmung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen