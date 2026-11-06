Telephone And Data Systems Q3 Net Income From Cont. Ops. Declines

(RTTNews) - Telephone and Data Systems, Inc. (TDS) reported third quarter net income attributable to common shareholders of $28.554 million, compared with a net loss of $99.056 million, last year. Diluted earnings per share was $0.25 versus a loss of $0.84. Net income from continuing operations attributable to shareholders totaled $46.889 million, down 19% from $57.545 million in the third quarter of 2025. Diluted earnings per share from continuing operations declined to $0.26 from $0.33.

Third quarter total operating revenues decreased 1% to $306.694 million from $308.521 million a year ago. TDS Telecom reported revenues of $247.265 million, down 3% compared with $255.111 million in the third quarter of 2025.

Also, TDS Board approved incremental $250 million share repurchase authorization.

In pre-market trading on NYSE, Telephone and Data Systems shares are down 1.41 percent to $31.90.

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