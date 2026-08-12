Ten legte Quartalsergebnis vor

Ten veröffentlichte am 10.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,70 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -1,950 USD erwirtschaftet worden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 34,82 Prozent auf 0,7 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at