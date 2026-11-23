Tenable Holdings Aktie
WKN DE: A2JQRT / ISIN: US88025T1025
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23.11.2026 18:00:02
Tenable: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors
On its third-quarter 2026 earnings call, held Oct. 28, 2026, Tenable (TENB) management indicated that enterprise adoption of its consolidated security software is expanding recurring revenue streams.
Three key takeaways from management's comments highlight the business's long-term outlook.
Enterprise customers are consolidating security tools onto Tenable One, the company's exposure management platform that tracks digital risks across cloud and IT systems. That shift expands average contract sizes as clients secure broader parts of their tech infrastructure.
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