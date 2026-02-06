Tenable präsentierte Quartalsergebnisse

Tenable hat am 04.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,01 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,020 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Tenable in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,52 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 260,5 Millionen USD im Vergleich zu 235,7 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,300 USD. Im Vorjahr hatten -0,310 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 999,40 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 11,04 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 900,02 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at