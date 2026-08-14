Tencent legte Quartalsergebnis vor

Tencent hat am 12.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS belief sich auf 7,14 HKD gegenüber 6,60 HKD je Aktie im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Tencent im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 18,40 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 235,71 Milliarden HKD. Im Vorjahresviertel waren 199,08 Milliarden HKD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at