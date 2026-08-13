Tera Software: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Tera Software hat am 11.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf 3,71 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 3,72 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 498,7 Millionen INR – ein Plus von 52,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Tera Software 327,4 Millionen INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at